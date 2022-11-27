Матч турецкого чемпионата был остановлен после того, как фанат атаковал вратаря стойкой углового флажка
Нечто очень странное и дикое произошло в турецком чемпионате.
Шокирующий инцидент произошел в чемпионате Турции на стадионе Гурсель Аксель в воскресенье, 27 ноября, во время матча Гезтепе - Алтай.
Все началось с того, что фанаты гостевой команды бросили фаер на трибуну хозяев, в результате чего один человек получил ранение головы.
На поле выехала машина скорой помощи. И пока раненого переносили в машину, один фанат Гезтепе выскочил на поле, схватил стойку углового флажка и побежал к скоплению игроков, где атаковал вратаря Алтая Озана Озчена.
Сообщается, что голкипер был доставлен в больницу с четырехсантиметровым рассечением головы.
Атаковавший был задержан полицией, находившейся на стадионе. Матч так и не был возобновлен.