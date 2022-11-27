iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Матч турецкого чемпионата был остановлен после того, как фанат атаковал вратаря стойкой углового флажка

Нечто очень странное и дикое произошло в турецком чемпионате.
Вчера, 22:34
Гезтепе - Алтай / sportbible.com
Гезтепе - Алтай / sportbible.com

Шокирующий инцидент произошел в чемпионате Турции на стадионе Гурсель Аксель в воскресенье, 27 ноября, во время матча Гезтепе - Алтай.

Все началось с того, что фанаты гостевой команды бросили фаер на трибуну хозяев, в результате чего один человек получил ранение головы.

На поле выехала машина скорой помощи. И пока раненого переносили в машину, один фанат Гезтепе выскочил на поле, схватил стойку углового флажка и побежал к скоплению игроков, где атаковал вратаря Алтая Озана Озчена.

Сообщается, что голкипер был доставлен в больницу с четырехсантиметровым рассечением головы.

Атаковавший был задержан полицией, находившейся на стадионе. Матч так и не был возобновлен.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: турция Гезтепе

Статьи по теме

Соперник Динамо в Лиге Европы усилился форвардом Челси Соперник Динамо в Лиге Европы усилился форвардом Челси
Страсти в клубе Ракицкого: Балотелли вновь повздорил с тренером - на этот раз с Монтеллой Страсти в клубе Ракицкого: Балотелли вновь повздорил с тренером - на этот раз с Монтеллой
Україна проти Туреччини: ТОП-5 найкращих матчів Україна проти Туреччини: ТОП-5 найкращих матчів
Фенербахче расторг контракт Озила за два года до окончания срока его действия Фенербахче расторг контракт Озила за два года до окончания срока его действия
Помочь журналистам

Видео

Матч турецкого чемпионата был остановлен после того, как фанат атаковал вратаря стойкой углового флажка
Матч турецкого чемпионата был остановлен после того, как фанат атаковал вратаря стойкой углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира-2022: Хорватия разгромила Канаду, Испания и Германия разошлись миром
просмотров
Экс-возлюбленная Икарди порадовала подписчиков новыми обнаженными фото
просмотров
Девушки на чемпионате мира в Катаре: все не так плохо, как предполагалось
просмотров

Последние новости

ЧМ-202200:56
Испания - Германия 1:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Европа00:50
Хави мог возглавить одну из самых титулованных сборных мира
ЧМ-202200:36
"Мне это нравится": Гакпо прокомментировал слухи о его будущем после чемпионата мира-2022
ММА00:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
ЧМ-202200:13
Флик: Ничья в матче с Испанией - колоссальный успех
ЧМ-202200:13
Бразилия все еще главный фаворит турнира, у Бельгии шансов все меньше: Прогноз на ЧМ-2022 по футболу
Вчера, 23:59
НБА23:59
Надаль: Вместе с Федерером ушла часть моей жизни
ЧМ-202223:51
Чемпионат мира-2022: Хорватия разгромила Канаду, Испания и Германия разошлись миром
Киберспорт23:40
FaZe в крутом матче уступили Heroic в финале BLAST Premier Fall
ЧМ-202223:33
Хорватия - Канада 4:1 видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK