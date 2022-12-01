Райс намекнул, что покинет Вест Хэм в конце текущего сезона

Полузащитник сборной Англии и Вест Хэма Деклан Райс намекнул в своем последнем интервью, что он может наконец перебраться в более сильный клуб.

23-летний игрок признался, что его амбиции заставляют его думать о победе в Лиге чемпионов, и он не хочет в конце своей карьеры вспоминать о нереализованных шансах.

“Я вижу здесь своих друзей, которые играют в Лиге чемпионов, выигрывая большие трофеи, я очень амбициозен, и я тоже хочу это сделать.

У вас есть только одна карьера. В конце своей карьеры вы хотите оглянуться на то, что вы выиграли и на самые важные игры, в которых вы играли», - приводит слова Райса 90min.

В настоящее время Вест Хэм идет на 16 месте в АПЛ и никак не может претендовать на Лигу чемпионов, поэтому игрок может покинуть клуб уже летом. К счастью, Райс – один из самых талантливых игроков центра поля в АПЛ, и это дает клубу возможность получить за него хорошие деньги.

Манчестер Юнайтед давно наблюдает за игроком, а Челси уже считает его своей главной целью. Также не стоит забывать, что Ливерпуль и Сити также являются вариантами для Райса.