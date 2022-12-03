Грилиш: Мне не стоило так говорит про Альмирона, он отличный парень

В мае 2022 года Манчестер Сити в решающем матче обыграл Астон Виллу со счетом 3:2. Во время чемпионского парада полузащитник "горожан" Джек Грилиш пошутил, что во время той игры он говорил: "Уберите Мареза c поля как можно скорее, он играет как Альмирон".

Эта цитата стала вирусной в новом сезоне, когда игрок Ньюкасла начал проводить свой лучший сезон в Англии: 8 голов и одна результативная передача в 15 матчах АПЛ.

В то же самое время сам Грилиш нерегулярно появляется на поле, записав на свой счет всего один гол. После постоянного напоминания об этой фразе англичанин был вынужден извиниться за свои слова.

"Это было глупо. Мне не стоило этого говорить", - цитирует Джека Sky Sports. "Вообще мне очень понравилось то, как он отреагировал. В какой-то день он что-то сказал обо мне, пожелав мне всего наилучшего".

"Я подумал: "Вот это парень". Если бы на его месте был я и кто-то сказал подобное обо мне, я бы, скорее всего, отреагировал иначе. Он кажется самым безвредным, приятным парнем, так что он молодец".

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Напомним, что Манчестер Сити и Ньюкасл занимают второе и третье место таблицы АПЛ соответственно: "сороки" отстают от своих конкурентов всего на два очка, при этом сыграв на один матч больше.