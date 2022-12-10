Бавария определилась, кем может заменить травмированного Нойера

Мюнхенский клуб рассчитывает вернуть из аренды своего голкипера.

Бавария оперативно определилась с кандидатурой на замену своему травмированному вратарю Мануэлю Нойеру, который сломал ногу.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенский клуб планирует вернуть из аренды в Монако своего голкипера Александера Нюбеля во время зимнего трансферного окна.

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Агент 26-летнего стража ворот заявил, что прежде всего Бавария должна договориться с монегасками. Сейчас переговоры пребывают на начальной стадии.

В текущем сезоне Нюбель провел за Монако 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 33 гола, а в шести поединках сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что из-за перелома ноги Мануэль Нойер пропустит остаток нынешнего сезона.