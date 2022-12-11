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Кейн хочет, чтобы Саутгейт остался у руля сборной Англии

Капитан встал на защиту своего наставника.
Сегодня, 15:49
Кейн и Саутгейт / Getty Images
Кейн и Саутгейт / Getty Images

Форвард сборной Англии Харри Кейн хочет, чтобы главный тренер команды Гарет Саутгейт продолжил тренировать во главе "трех львов".

"Останется он или нет, зависит от него. Нам нравится, что он был нашим тренером.

Понимаешь, что он невероятен, когда видишь, откуда он привел нас к тому, где мы сейчас. Удивительный скачок.

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Я думаю – да и мы все надеемся, – что он останется, но решение за ним", – сказал Кейн в интервью Sky Sports.

Напомним, сборная Англии уступила в четвертьфинале чемпионата мира-2022 Франции (1:2).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Харри Кейн Гарет Саутгейт

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