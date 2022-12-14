Ибрагимович назвал ключевого игрока в Милане
Швед признал лидерство Леау.
Нападающий Милана Златан Ибрагимович призвал форварда Рафаэля Леау остаться в клубе.
"Милан – самая подходящая среда для него. Просто посмотрите на его рост – когда он пришел сюда, он и близко не был тем ключевым игроком, каким является сегодня. Здесь он очень важен для нас, но будет ли так же в другом клубе?
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Ему пришлось бы начинать все с нуля, и не факт, что он будет готов сразу", – сказал Ибрагимович в интервью Sky Sport Italia.
В текущем сезоне на счету 23-летнего португальца 6 голов и 4 ассиста в 14 матчах Серии А.