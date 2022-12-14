Ибрагимович назвал ключевого игрока в Милане

Нападающий Милана Златан Ибрагимович призвал форварда Рафаэля Леау остаться в клубе.

"Милан – самая подходящая среда для него. Просто посмотрите на его рост – когда он пришел сюда, он и близко не был тем ключевым игроком, каким является сегодня. Здесь он очень важен для нас, но будет ли так же в другом клубе?

Читайте также: Капитан Милана готов к возвращению на поле после двух месяцев в лазарете

Ему пришлось бы начинать все с нуля, и не факт, что он будет готов сразу", – сказал Ибрагимович в интервью Sky Sport Italia.

В текущем сезоне на счету 23-летнего португальца 6 голов и 4 ассиста в 14 матчах Серии А.