Капитан Милана готов к возвращению на поле после двух месяцев в лазарете

В последние годы Милан часто страдает от огромного количества травм ключевых исполнителей. Не стал исключением и нынешний сезон.

Одним из "посетителей" лазарета стал капитан "россонери" Давиде Калабрия. 1 октября в матче Серии А против Эмполи 26-летний защитник получил травму двуглавой мышцы бедра и с того момента больше не появлялся на футбольном поле.

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Спустя два месяца Калабрия сообщил, что полностью восстановился от травмы и готов вернуться в игру.

"Я восстановился после травмы. Не ожидал такого долгого начала сезона и такого сильного Наполи. Январь будет принципиальным месяцем. Наша цель остается прежней - выиграть вторую звезду (за 20 чемпионских титулов). Но это будет сложнее, чем в прошлом году", - цитирует игрока журналист Антонио Витьелло.

Напомним, что чемпионат Италии возобновится 4 января 2023 года как раз-таки матчем Милана, который отправится в гости к Салернитане.