Зидан может возглавить топ-клуб Италии
Француз в новом качестве может вернуться в туринский Ювентус.
У Зинедина Зидана появилась альтернатива на случай, если его не позовут в сборную.
По информации издания Lequipe, 50-летний специалист может вернуться к клубной работе.
Речь идёт о возможности возглавить туринский Ювентус.
Сейчас все зависит от того, что французская федерация футбола решит делать с Дидье Дешамом.
У нынешнего наставника национальной команды вскоре состоится встреча с Ноэлем Ле Гре, главой организации.