Зидан может возглавить топ-клуб Италии

Француз в новом качестве может вернуться в туринский Ювентус.

У Зинедина Зидана появилась альтернатива на случай, если его не позовут в сборную.

По информации издания Lequipe, 50-летний специалист может вернуться к клубной работе.

Речь идёт о возможности возглавить туринский Ювентус.

Сейчас все зависит от того, что французская федерация футбола решит делать с Дидье Дешамом.

У нынешнего наставника национальной команды вскоре состоится встреча с Ноэлем Ле Гре, главой организации.