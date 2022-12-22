Манчестер Юнайтед обыграл Бернли и прошел в следующий раунд Кубка Лиги
"Красные дьяволы" без проблем справились с оппонентом из низшего дивизиона.
В рамках 1/8 финала Кубка Лиги Манчестер Юнайтед принял на своем поле Бернли.
Коллектив Эрика тен Хага с легкостью переиграл своего соперника со счетом 2:0.
Забитыми мячами отметились Кристиан Эриксен и Маркус Рэшфорд.
Статистика матча 1/8 финала Кубка Лиги Манчестер Юнайтед - Бернли
Манчестер Юнайтед 2-0 Бернли
Голы: Эриксен, 27, Рэшфорд, 57.
Владение мячем: 55% - 45
Удары: 10 - 11
Удары в створ: 6 - 1
Атаки: 89 - 92.