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Манчестер Юнайтед обыграл Бернли и прошел в следующий раунд Кубка Лиги

"Красные дьяволы" без проблем справились с оппонентом из низшего дивизиона.
Сегодня, 00:00
Getty Images
Getty Images

В рамках 1/8 финала Кубка Лиги Манчестер Юнайтед принял на своем поле Бернли.

Коллектив Эрика тен Хага с легкостью переиграл своего соперника со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Кристиан Эриксен и Маркус Рэшфорд.

Статистика матча 1/8 финала Кубка Лиги Манчестер Юнайтед - Бернли

Манчестер Юнайтед 2-0 Бернли
Голы: Эриксен, 27, Рэшфорд, 57.

Владение мячем: 55% - 45
Удары: 10 - 11
Удары в створ: 6 - 1
Атаки: 89 - 92.


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