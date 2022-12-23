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Клопп возмутился, что на игре Ливерпуля и Манчестер Сити не использовался VAR

По мнению тренера мерсисайдцев, отсутствие VAR на таком матче - преступление.
Сегодня, 18:15
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

В матче 1/8 финала кубка лиги между Манчестер Сити и Ливерпулем не использовался VAR.

Дело в том, что данная система не обслуживает игры кубка до стадии полуфинала, несмотря на статус поединка. Юрген Клопп не был рад этому факту, указав на несколько эпизодов.

"Во время первого шанса в начале матча Холанд находился вне игры", — цитирует немца Sky Sports. "Вы не знаете? Да, это было так. Я вам говорю. Это задает направление игре".

"Это было похоже на удар: "Боже мой, они прорвались, это был офсайд, но флаг не был поднят". Это вызывает у вас плохое предчувствие".

"VAR есть на всех матчах Премьер-лиги, так почему бы не использовать его в таком матче? Я понимаю, что он не используется на ранних стадиях, но это Сити и Ливерпуль. Почему бы не использовать его?". 

Его визави в этой игре, Пеп Гвардиола, в свою очередь был восхищен игрой своей команды, особенно выделив Кевина Де Брюйне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп

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