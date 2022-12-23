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Гвардиола: Де Брюйне запомнят как одного из величайших игроков в истории Манчестер Сити

Пеп никогда не устанет хвалить своего поддопечного.
Сегодня, 17:37
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Манчестер Сити в результативном матче 1/8 финала кубка лиги обыграл Ливерпуль со счетом 3:2.

Двумя ассистами в этой игре отметился лидер "горожан" Кевин Де Брюйне, который удостоился похвалы от Пепа Гвардиолы.

"Это была хорошая и увлекательная игра. Большой комплимент игрокам за то, как они играли", - цитирует испанца Sports Illustrated.

"Кевин Де Брюйне играл с огнем внутри себя. Сколько лет он здесь находится? Семь или восемь лет? Он абсолютная легенда, и я всегда подталкиваю его к поиску этого огня. Его будут помнить вечно, одного из величайших игроков этого клуба всех времен".

Пройдя Ливерпуль, на стадии 1/4 финала кубка лиги Манчестер Сити встретится с Саутгемптоном.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола

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