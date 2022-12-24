Младший брат Мбаппе приступил к тренировкам с основой ПСЖ

Юный футболист может пойти по стопам своего имменитого родственника.

Младший брат Килиана Мбаппе, Итан имеет шансы повторить успехи своего родственника.

15-летний футболист, занимающийся в академии ПСЖ провел первое занятие вместе с основной командой парижан.

15-year-old Ethan Mbappe, the younger brother of Kylian Mbappe, training together for PSG's first team 🔥



The future is here ✨ pic.twitter.com/swEbqxpxjr — ESPN FC (@ESPNFC) December 24, 2022

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Итан выступает на позиции центрального полузащитника и также является игроком сборной Франции U-16.

В текущем сезоне француз выступал за французский гранд в юношеской Лиге чемпионов, где в шести матчах группового этапа отличился 2 ассистами.