Младший брат Мбаппе приступил к тренировкам с основой ПСЖ
Юный футболист может пойти по стопам своего имменитого родственника.
Младший брат Килиана Мбаппе, Итан имеет шансы повторить успехи своего родственника.
15-летний футболист, занимающийся в академии ПСЖ провел первое занятие вместе с основной командой парижан.
15-year-old Ethan Mbappe, the younger brother of Kylian Mbappe, training together for PSG's first team 🔥— ESPN FC (@ESPNFC) December 24, 2022
The future is here ✨ pic.twitter.com/swEbqxpxjr
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Итан выступает на позиции центрального полузащитника и также является игроком сборной Франции U-16.
В текущем сезоне француз выступал за французский гранд в юношеской Лиге чемпионов, где в шести матчах группового этапа отличился 2 ассистами.