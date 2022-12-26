iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона больше не будет просить Де Йонга снизить зарплату

Клуб решил сохранить футболиста в своих рядах.
Сегодня, 17:44
Френки де Йонг / Getty Images
Френки де Йонг / Getty Images

В Барселоне определились с судьбой хавбека Франки де Йонга. Об этом сообщает издание Diario Sport.

В последние месяцы ситуация вокруг нидерланлца резко изменилась. Футболист стал игроком стартового состава, а главный тренер Хави считает его важной частью команды.

Теперь Барселона не рассматривает вариант с продажей де Йонга. В игроке видят прямого преемника Серхио Бускетсу, который летом покинет стал каталонцев.

Кроме того, игрока летом очень разозлила ситуация с тем, что его хотели продать в Манчестер Юнайтед. Ввиду этого Барселона больше не будет просить его снизить зарплату и не выставит на трансфер.

В текущем сезоне на счету 25-летнего нидерландца 2 гола и 1 ассист в 13 матчах Ла Лиги.

Ранее Левандовски сообщил, когда покинет Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Френки де Йонг

Статьи по теме

Левандовски сообщил, когда покинет Барселону Левандовски сообщил, когда покинет Барселону
Левандовски выразил недовольство ввиду длительной дисквалификации в Ла Лиге Левандовски выразил недовольство ввиду длительной дисквалификации в Ла Лиге
Шесть футболистов вошли в список неприкасаемых в Барселоне Шесть футболистов вошли в список неприкасаемых в Барселоне
Барселона находится в поисках правого защитника Барселона находится в поисках правого защитника
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Аарон Гордон и Джейсон Тейтум возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Аарон Гордон и Джейсон Тейтум возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

Европа18:50
Саморано: Не осталось прилагательных, чтобы охарактеризовать Месси
Европа18:27
Манчестер Юнайтед является единственным клубом, готовым заплатить 120 млн за Фернандеса
Украина18:03
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа17:44
Барселона больше не будет просить Де Йонга снизить зарплату
Европа17:17
Гуллит: Месси не лучший игрок всех времен
Европа16:41
Тоттенхэм вырвал ничью против Брентфорда в первом матче после возобновления АПЛ
Европа16:13
Миколенко - в основе на матч с Вулверхэмптоном
Европа16:03
Левандовски: Барселона имеет шансы на триумф в чемпионате и Лиге Европы.
Украина15:42
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа15:17
Атлетико нашел усиление группы атаки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK