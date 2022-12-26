Барселона больше не будет просить Де Йонга снизить зарплату

В Барселоне определились с судьбой хавбека Франки де Йонга. Об этом сообщает издание Diario Sport.

В последние месяцы ситуация вокруг нидерланлца резко изменилась. Футболист стал игроком стартового состава, а главный тренер Хави считает его важной частью команды.

Теперь Барселона не рассматривает вариант с продажей де Йонга. В игроке видят прямого преемника Серхио Бускетсу, который летом покинет стал каталонцев.

Кроме того, игрока летом очень разозлила ситуация с тем, что его хотели продать в Манчестер Юнайтед. Ввиду этого Барселона больше не будет просить его снизить зарплату и не выставит на трансфер.

В текущем сезоне на счету 25-летнего нидерландца 2 гола и 1 ассист в 13 матчах Ла Лиги.

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