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Агбонлахор: Поттера уволят, если Челси не попадет в топ-4

Форвард ожидает серьезную борьбу в этом сезоне.
Сегодня, 19:29
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Экс-нападающий Астон Виллы Габриэль Агбонлахор уверен, что новые боссы Челси будут считать непопадание в топ-4 полной неудачей и уволят Грэма Поттера, об этом он рассказал talkSPORT.

По мнению англичанина, для Челси просто недопустимо отставать от лидера чемпионата на 16 очков. А все команды, находящиеся выше "синих", просто так не отдадут свои места.

"Матч с Борнмутом Челси должен был выигрывать. Загляните в таблицу, отставание от Арсенала составляет 16 очков. Это недопустимо – отставать от Арсенала на 16 очков.

Все давление сейчас оказывается именно на эти команды, потому что Ньюкасл явно выпадать из четверки не собирается, Брайтон тоже не будет сдаваться. Для любой команды, кроме, может, Манчестер Сити, попасть в топ-4 этого сезона – огромное достижение. Безумие.

И владелец такого клуба, как Челси, услышав, что команда на пятом или шестом месте этого не будет терпеть. Это повод для увольнения. Я чувствую, что Грэм Поттер будет уволен, если он не попадет в четверку",- приводит издание слова Агбонлахора.

Напомним, что в настоящее время Челси после 15 туров занимает восьмую позицию с 24 очками.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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