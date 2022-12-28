iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эриксен: Жаль, что Роналду не с Манчестер Юнайтед, но футбол продолжается

Датчанин не расстраивается из-за ухода португальца.
Сегодня, 19:50
Роналду и Эриксен / Getty Images
Роналду и Эриксен / Getty Images

Хавбек Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен прокомментировал уход форварда Криштиану Роналду из клуба.

"Нам жаль, что Роналду не с нами. Его наследие, его имя занимают особое место в истории каждой команды. Здорово, что мне посчастливилось с ним поиграть.

Но футбол продолжается. Есть ощущение, будто уже через матч люди забывают, что было раньше. Сейчас мы работаем так, как будто его действительно нет с нами.

Читайте также: Эвра: Роналду было больно покидать Манчестер Юнайтед

Мы в хорошей ситуации. Начало сезона было очень тяжелым на фоне текущего этапа. Мы играем не так, как поначалу", – сказал Эриксен в интервью Daily Mail.

Напомним, Криштиану Роналду покинул Манчестер Юнайтед перед стартом чемпионата мира по футболу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Криштиану Роналду Кристиан Эриксен

Статьи по теме

Эвра: Роналду было больно покидать Манчестер Юнайтед Эвра: Роналду было больно покидать Манчестер Юнайтед
МЮ не готов платить Атлетико даже за аренду Фелиша МЮ не готов платить Атлетико даже за аренду Фелиша
Манчестер Юнайтед разгромно победил Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед разгромно победил Ноттингем Форест
Олександр Свіщов: Спорт гартує в українців дух переможців Олександр Свіщов: Спорт гартує в українців дух переможців
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась в рейтинге, Бразилия лучшая, несмотря на победу Аргентины на ЧМ-2022
просмотров

Последние новости

Теннис20:40
Олександр Свіщов: Спорт гартує в українців дух переможців
Европа20:32
Форвард Монако стал самым юным автором дубля в истории клуба со времен Анри
Евро-202419:56
Манчестер Юнайтед ведет переговоры с Де Хеа о продлении контракта
Европа19:50
Эриксен: Жаль, что Роналду не с Манчестер Юнайтед, но футбол продолжается
Европа19:29
Агбонлахор: Поттера уволят, если Челси не попадет в топ-4
Европа19:25
Полузащитник Зари перешел в сербский клуб
Европа19:22
Аллегри хочет видеть в Ювентусе одну из звезд сборной Аргентины
Европа18:55
Симеоне взял на себя ответственность за неудачные результаты Атлетико
Европа18:49
Брюгге Яремчука и Соболя уволил главного тренера
Европа18:24
Челси объявил о подписании талантливого форварда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK