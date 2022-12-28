Эриксен: Жаль, что Роналду не с Манчестер Юнайтед, но футбол продолжается

Хавбек Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен прокомментировал уход форварда Криштиану Роналду из клуба.

"Нам жаль, что Роналду не с нами. Его наследие, его имя занимают особое место в истории каждой команды. Здорово, что мне посчастливилось с ним поиграть.

Но футбол продолжается. Есть ощущение, будто уже через матч люди забывают, что было раньше. Сейчас мы работаем так, как будто его действительно нет с нами.

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Мы в хорошей ситуации. Начало сезона было очень тяжелым на фоне текущего этапа. Мы играем не так, как поначалу", – сказал Эриксен в интервью Daily Mail.

Напомним, Криштиану Роналду покинул Манчестер Юнайтед перед стартом чемпионата мира по футболу.