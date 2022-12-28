iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эвра: Роналду было больно покидать Манчестер Юнайтед

Француз высказался о сложившейся ситуации.
Сегодня, 16:19
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра прокомментировал уход форварда Криштиану Роналду из клуба.

"Я не знаю, было ли это решение наилучшим, но думаю, что и клуб, и Криштиану счастливы, потому что ситуация была тяжелой. Было много споров. Думаю, о Криштиану Роналду говорили больше, чем о Манчестер Юнайтед, а ведь ничего выше клуба не бывает.

Роналду было больно. Он человек. Его последнее интервью было не лучшим, потому что нельзя плохо высказываться о клубе, но оно показало, что Роналду – человек. Неизвестно, что происходило за кулисами, поэтому я не буду говорить за Роналду. Все это останется между ним и тен Хагом.

Читайте также: Президент Турции подтвердил, что Роналду перейдет в клуб из Саудовской Аравии

После такого интервью пути назад не было. Клуб и сам Роналду знали, что он больше никогда не сыграет за Юнайтед.

Но давайте не забывать, чего он добился в этом клубе. Роналду – один из величайших игроков в истории Ман Юнайтед. Грустно, что все закончилось так, но таков футбол", – сказал Эвра в интервью Amazon Prime.

Напомним, Криштиану Роналду покинул Манчестер Юнайтед перед стартом чемпионата мира по футболу.

37-летний футболист до сих пор не может найти себе новый клуб, хоть и находится в статусе свободного агента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Криштиану Роналду Патрис Эвра

Статьи по теме

МЮ не готов платить Атлетико даже за аренду Фелиша МЮ не готов платить Атлетико даже за аренду Фелиша
Манчестер Юнайтед разгромно победил Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед разгромно победил Ноттингем Форест
Никакого Рамуша или Феликса: Манчестер Юнайтед зимой рассчитывает только на арендные соглашения Никакого Рамуша или Феликса: Манчестер Юнайтед зимой рассчитывает только на арендные соглашения
Джорджина Родригес подарила Роналду шикарный автомобиль Джорджина Родригес подарила Роналду шикарный автомобиль
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась в рейтинге, Бразилия лучшая, несмотря на победу Аргентины на ЧМ-2022
просмотров

Последние новости

Украина17:34
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа17:22
У Барселоны появится четвертая форма на сезон-2022/23
Европа16:57
Защитник Барселоны поделился деталями о получаемой в клубе зарплате
НБА16:35
Дончичу покорилось историческое достижение в НБА
Европа16:19
Эвра: Роналду было больно покидать Манчестер Юнайтед
Бокс15:58
"Кусок д*рьма": Известный промоутер жестко отреагировал на арест Джервонты Дэвиса
Европа15:55
Ла Лига изменит финансовые правила, чтобы не допустить новые "экономические рычаги"
Украина15:48
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа15:30
МЮ не готов платить Атлетико даже за аренду Фелиша
Другие страны15:26
Бразильский клуб договорился о продлении аренды полузащитника Шахтера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK