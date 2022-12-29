Холанд установил очередное бомбардирское достижение

Норвежец стал футболистом, забившим быстрее всех 20 голов в АПЛ.

В матче чемпионата Англии Манчестер Сити на чужом поле обыграл Лидс.

Автором дубля в данной встрече стал норвежец Эрлинг Холанд. Таким образом, он побил очередный бомбардирский рекорд.

Форвард быстрее всех забил 20 мячей в английском первенстве. На это ему потребовалось 14 матчей.

Ранее достижение принадлежало легенде Саутгемптона Кевину Филиппсу. Англичанин оформил 20 голов за 21 встречу.