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Футбол

Холанд установил очередное бомбардирское достижение

Норвежец стал футболистом, забившим быстрее всех 20 голов в АПЛ.
Сегодня, 00:52
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд

В матче чемпионата Англии Манчестер Сити на чужом поле обыграл Лидс.

Автором дубля в данной встрече стал норвежец Эрлинг Холанд. Таким образом, он побил очередный бомбардирский рекорд.

Форвард быстрее всех забил 20 мячей в английском первенстве. На это ему потребовалось 14 матчей.

Ранее достижение принадлежало легенде Саутгемптона Кевину Филиппсу. Англичанин оформил 20 голов за 21 встречу.


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