Нюбель: Не вижу смысла возвращаться в Баварию - к лету Нойер снова будет в форме

В связи с переломом ноги Мануєля Нойера мюнхенская Бавария ищет временное усиление вратарской позиции.

Главным вариантом закрыть проблемное место в составе остается вратарь Монако Александер Нюбель, который принадлежит "ротен". Но 26-летний немец в очередной раз заявил, что не собирается возвращаться в Мюнхен.

"Для меня нет особого смысла возвращаться", - цитирует Нюбеля Bayern & Germany. "Я не знаю, насколько серьезна травма Мануэля. Но я думаю, что к лету он снова будет в форме, самое позднее — в процессе подготовки на следующий сезон. Буду держать пальцы скрещенными за него".

"В Монако я очень счастлив, у меня впереди еще много игр. Здесь я понял, насколько важно постоянно играть. Я больше не хочу этого лишаться. В конечном счете последнее слово за Монако, у меня здесь контракт. Сначала они должны дать сигнал, что хотят вернуть меня. Думаю, это будет очень сложно".

Запасным вариантом для Баварии остается вратарь менхенгладбахской Боруссии Ян Зоммер, чей контракт с "жеребятами" закончится будущим летом, а потому он может быть доступен этой зимой по сниженной цене.