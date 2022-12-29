Аль-Наср помимо Роналду хочет подписать еще и защитника ПСЖ

Аль-Наср рассматривает вариант с подписанием защитника ПСЖ Серхио Рамоса. Об этом сообщает издание Marca.

Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать 36-летнего испанца вместе с форвардом Криштиану Роналду, который, близок к переходу в Аль-Наср.

Контракт Рамоса с ПСЖ истекает уже летом 2023 года. Не исключено, что он решит продлить соглашение с парижанами.

В текущем сезоне на счету испанца 1 ассист в 14 матчах Лиги 1.

Ранее Де Ла Фуэнте не исключил, что Рамос вернется в сборную.