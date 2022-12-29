Аль-Наср помимо Роналду хочет подписать еще и защитника ПСЖ
Рамос может пополнить ряды арабского клуба.
Аль-Наср рассматривает вариант с подписанием защитника ПСЖ Серхио Рамоса. Об этом сообщает издание Marca.
Клуб из Саудовской Аравии хочет подписать 36-летнего испанца вместе с форвардом Криштиану Роналду, который, близок к переходу в Аль-Наср.
Контракт Рамоса с ПСЖ истекает уже летом 2023 года. Не исключено, что он решит продлить соглашение с парижанами.
В текущем сезоне на счету испанца 1 ассист в 14 матчах Лиги 1.
Ранее Де Ла Фуэнте не исключил, что Рамос вернется в сборную.