Де Ла Фуэнте не исключил, что Рамос вернется в сборную

После увольнения Луиса Энрике пост главного тренера сборной Испании занял Луис де ла Фуэнте, который, похоже, собирается делать совсем другую команду. Испанец уже заявил, что теперь дверь в сборную открыта для всех игроков.

Во время своей первой пресс-конференции тренер заявил, что для того, чтобы попасть в ряды сборной, достаточно будет находиться в хорошей форме, а возраст или другие факторы не будут влиять на выбор тренерского штаба. Даже у Серхио Рамоса есть шанс вернуться к "фурии роха", если продемонстрирует свой уровень.

"Может ли Серхио Рамос вернуться в сборную? Да. Он в хорошей форме? Да. Я ни перед кем не закрываю двери.

Я уверен в молодых талантах, но также и ветеранах, которые многое дали нам и продолжают выступать на самом высоком уровне. Мы не будем смотреть в паспорт", - сказал де ла Фуэнте.

Напомним, что Серхио Рамос не играл за сборную Испании с того момента, как перешел в ПСЖ и долго не мог избавиться от травм. При этом 36-летний защитник – рекордсмен испанцев по количеству матчей за сборную.