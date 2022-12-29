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Мак Алистер - о встрече с Месси: У меня дрожали руки, я вспотел

Аргентинец волновался, когда увидел кумира.
Сегодня, 18:47
Месси и Мак Алистер / Getty Images
Месси и Мак Алистер / Getty Images

Хавбек Брайтона и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер поделился воспоминаниями о первой встрече с нападающим Лионелем Месси. 

"Я очень нервничал, у меня дрожали руки. Я застенчивый парень, так что да, я правда нервничал.

Но потом понял, насколько он скромен. В тот момент я играл в Бока Хуниорс, и мы приехали из Аргентины, чтобы сыграть товарищеский матч, кажется, в Испании. Мы приехали, и он ужинал.

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Я с дрожащими руками подошел к столу и поздоровался. Я вспотел. Но это был удивительный момент. Как я и говорил, он мой кумир. Он лучший футболист в мире. Так что встретиться и сыграть с ним – это фантастика", – сказал Мак Алистер в интервью B/R Football.

В текущем сезоне АПЛ Мак Аллистер провел 14 матчей за Брайтон. На его счету пять забитых мячей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси сборная Аргентины

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