Гвардиола: Не собираюсь оставаться, как Венгер или Фергюсон

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола не исключил, что может и не доработать свой контракт с клубом, сообщает BBC.

Напомним, что месяц назад испанский специалист продлил контракт с "горожанами" до 2025 года, но в последнем интервью добавил, что может расторгнуть контракт и раньше.

Гвардиола не хочет подражать сэру Алексу Фергюсону или Арсену Венгеру, которые провели в своих клубах много лет. К тому же Пеп младше, чем эти легендарные тренеры, когда они возглавили МЮ и Арсенал соответственно.

"В тот момент, когда я почувствую, что что-то сломалось, я уйду в отставку или не продлю контракт. Я не собираюсь оставаться, как Ферги и Арсен.

Контракт – это только бумага. Я продлил контракт, потому что у меня есть ощущение, что мы все еще можем играть хорошо.

Но все зависит от результатов. Если мы устанем друг от друга, я не буду дорабатывать контракт", – сказал тренер Ман Сити.

Напомним, что сегодня в 17:00 по киевскому времени Сити будет принимать дома Эвертон и попытается сократить отставание от Арсенала.