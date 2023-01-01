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Модрича хотят подписать команды из МЛС и Саудовской Аравии

Хорват уже определился со своим будущим.
Сегодня, 19:55
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Хавбека Реала Луку Модрича хотят подписать Ан-Наср и Интер Майами. Об этом сообщает издание Marca.

37-летний хорват же пока не собирается менять клубную прописку. Футболист хочет провести в Реале как минимум еще один сезон.

Модрич уже предложил Ан-Насру и Интер Майами связаться с ним в 2024 году, чтобы обсудить возможный переход.

В текущем сезоне на счету хорвата 3 гола и 2 ассиста в 14 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Ан-Наср помимо Роналду хочет подписать еще и защитника ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аль-наср Лука Модрич Реал Мадрид интер майами

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