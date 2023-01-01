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Ланс - ПСЖ 3:1: обзор матча и результат игры 01.01.2023

Парижане не сумели поздравить Марко Верратти с 400-м матчем за клуб.
Вчера, 23:50
Ланс - ПСЖ / https://www.rclens.fr/fr
Ланс - ПСЖ / https://www.rclens.fr/fr

В воскресенье, 1 января, состоялся матч 17 тура французской Лиги 1, в котором сошлись лучшие команды чемпионата - Ланс и ПСЖ.

Из-за удаления в прошлом матче эту игру пропускал Неймар, в то же самое время Лионель Месси продолжает отмечать победу на чемпионате мира в Катаре. Поэтому Килиан Мбаппе должен был в одиночку тянуть парижан, чего он, к слову, не сделал.

Уже на старте поединка хозяева поля вышли вперед, благодаря голу Пшемислава Франковски, но уже через три минуты Юго Экитике восстановил паритет.

Еще в середине первого тайма Ланс вновь оказался в роли лидера - Луа Опенда с передачи Секо Фофана поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы. А сразу после перерыва Алексис Клод-Морис установил окончательный счет матча - Опенда записал на себя еще и ассист.

Эта победа позволила Лансу не только нанести ПСЖ первое поражение в чемпионате Франции, но и также приблизиться к действующему чемпиону на дистанцию четырех очков.

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Статистика матча Ланс - ПСЖ 17-го тура Лиги 1

Ланс - ПСЖ 3:1
Голы: Франковски, 5, Опенда, 28, Клод-Морис, 48 - Экитике, 8.

Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 10 - 16
Удары в створ: 4 - 6
Фолы: 16 - 12
Атаки: 72 - 108

Ланс: Самба - Градит, Данзо, Медина - Франковски, Фофана (Пореба, 90+4), Абдул Самед, Айдара - Сотока, Опенда (Саид, 73), Клод-Морис (Онана, 73).

ПСЖ: Доннарумма - Мукиеле, Рамос, Маркиньос, Хакими - Руис (Витинья, 58), Данилу (Сарабия, 58), Верратти, Солер (Гнарби, 78) - Экитике (Заир-Эмери, 73), Мбаппе.

Предупреждения: Абдул Самед, Градит - Хакими, Гнарби, Верратти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лига 1

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