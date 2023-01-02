В воскресенье, 1 января, в рамках 17-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде встречался с Лансом.

Парижская команда без Лионеля Месси и Неймара не смогла справиться со своим ближайшим преследователем и потерпела первое поражение в чемпионате - 1:3.

Уже в начале поединка команды обменялись голами - Пшемислав Франковски вывел хозяев вперед, а Юго Экитике восстановил равновесие. В середине первого тайма Луа Опенда забил второй мяч Ланса, а сразу после перерыва Алексис Клод-Морис закрепил преимущество своей команды.

ПСЖ продолжает лидировать в Лиге 1 с 44 очками, Ланс идет вторым, отставая на четыре балла.

Вашему вниманию видео всех голов матча Ланс - ПСЖ в 17-м туре Лиги 1:

Ланс - ПСЖ 3:1

Голы: Франковски, 5, Опенда, 28, Клод-Морис, 48 - Экитике, 8

Ланс: Самба - Градит, Данзо, Медина - Франковски, Фофана (Пореба, 90+4), Абдул Самед, Айдара - Сотока, Опенда (Саид, 73), Клод-Морис (Онана, 73).

ПСЖ: Доннарумма - Мукиеле, Рамос, Маркиньос, Хакими - Руис (Витинья, 58), Данилу (Сарабия, 58), Верратти, Солер (Гнарби, 78) - Экитике (Заир-Эмери, 73), Мбаппе.

Предупреждения: Абдул Самед, Градит - Хакими, Гнарби, Верратти.

Источник: MEGOGO