Голкипер сборной Аргентины приобрел сторожевую собаку для защиты золота ЧМ-2022

Лучший вратарь Мундиаля придумал, как обеспечить охрану своего дома и главной награды в карьере.

Голкипер сборной Аргентины и Астон Виллы Эмилиано Мартинес приобрел сторожевую собаку для защиты золотой медали чемпионата мира-2022 после серии ограблений футболистов в Великобритании.

Как сообщает Daily Star, 30-летний вратарь купил за 20 тысяч фунтов специально обученного пса породы малинуа (бельгийская овчарка).

Такие собаки весят до 30 кг. Элитные военные подразделения Великобритании и США используют их для выполнения боевых задач.

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Мартинес надеется, что пес обеспечит безопасность его дома, где также живут его жена, сын и дочь, и убережет его золотую медаль ЧМ-2022 от злоумышленников.

В число клиентов компании Elite Protection Dogs, где была куплена собака, также входит вратарь Тоттенхэма и сборной Франции Уго Льорис, бывший защитник Челси и сборной Англии Эшли Коул и чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри.

Напомним, что Эмилиано Мартинес был признан лучшим голкипером ЧМ-2022.