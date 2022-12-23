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Эмери намерен поговорить с Мартинесом насчет его провокационных празднований победы на ЧМ-2022

Тренер рад за своего подопечного, который стал чемпионом мира, но он проведет с ним беседу о сдерживании эмоций.
Вчера, 22:46
Эмилиано Мартинес / Getty Images
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Чемпионат мира в Катаре завершился, а это значит, что все игроки после краткосрочного отдыха вернутся в расположение своих клубов.

Эмилиано Мартинес - один из них. Завоевав золото мундиаля, 30-летний вратарь вернется в Астон Виллу, где постарается продолжить свои куражные выступления.

Главный тренер "вилланов" Унаи Эмери поздравил своего подопечного с феноменальной победой, однако он пригрозил ему личной беседой из-за провокационных празднований, которые мир увидел по завершению турнира в Катаре.

"Мы так им гордимся. Он выиграл чемпионат мира со своей сборной, это потрясающе", - цитирует Эмери talkSPORT. "Я думаю, что каждый болельщик Астон Виллы должен им гордиться".

"Он вернется на следующей неделе, я хочу, чтобы сейчас он отдохнул. Думаю, после сильных эмоций и тяжелой работы, которую он проделал, у него должно быть несколько выходных".

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"Конечно, когда у тебя сильные эмоции, иногда трудно их контролировать. Я поговорю с ним на следующей неделе о некоторых празднованиях. Когда он вернется, он снова будет нашей ответственностью. Вот тогда мы сможем поговорить об этом".

Но нашлись и те, кому празднования Мартинеса пришлись по душе - один аргентинский фанат даже сделал татуировку с тем самым моментом Эмилиано во время награждения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Унаи Эмери эмилиано мартинес

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