iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг: Мартинес до сих пор ездит на праздничном автобусе по Буэнос-Айресу

Нидерландец напомнил, что скоро вернется АПЛ, а потому его подопечному стоит заканчивать с празднованием триумфа Аргентины на ЧМ-2022.
Сегодня, 21:24
Лисандро Мартинес / Getty Images
Лисандро Мартинес / Getty Images

В рамках 1/8 финала кубка лиги Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Бернли со счетом 2:0. Это была первая официальная игра для манкунианцев с момента приостановки клубного футбола из-за чемпионата мира.

Мундиаль в Катаре завершился победой сборной Аргентины, в составе которой выступает центрбек "красных дьяволов" Лисандро Мартинес.

Отвечая на вопрос журналиста, где сейчас находится игрок, главный тренер МЮ Эрик тен Хаг заявил, что не знает, где он.

"Сейчас я не могу ответить на этот вопрос", - передает слова нидерландца BBC. "Он до сих пор отмечает в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Он на праздничном автобусе, который ездит по Буэнос-Айресу".

"Я могу это понять. Ты очень эмоционально заряжен, когда твоя страна выигрывает чемпионат мира. Это прекрасно. Это высшая цель, которую можно достичь в футболе. Но ему также нужно принять, что 27 декабря вернется Премьер-лига".

Читай также: Манчестер Юнайтед начал переговоры с ПСВ по трансферу Гакпо

Ранее упомянутого 27 декабря Манчестер Юнайтед будет принимать в гостях Ноттингем Форест. Начало матча - 22:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед начал переговоры с ПСВ по трансферу Гакпо Манчестер Юнайтед начал переговоры с ПСВ по трансферу Гакпо
ПСЖ интересуется хавбеком Манчестер Юнайтед ПСЖ интересуется хавбеком Манчестер Юнайтед
"У него есть здесь будущее": тен Хаг похвалил игрока Манчестер Юнайтед "У него есть здесь будущее": тен Хаг похвалил игрока Манчестер Юнайтед
У Пеле спрогрессировал рак У Пеле спрогрессировал рак
Помочь журналистам

Видео

Нещерет, Трубин и Мацапура попали в подборку лучших сейвов первой части сезона УПЛ
Нещерет, Трубин и Мацапура попали в подборку лучших сейвов первой части сезона УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Другие страны21:56
У Пеле спрогрессировал рак
Европа21:50
Каррагер уверен, что Ливерпулю нужно не менее 250 млн фунтов на трансферы
Европа21:24
Тен Хаг: Мартинес до сих пор ездит на праздничном автобусе по Буэнос-Айресу
Европа21:04
Раньери возглавил Кальяри, выступающий в Серии Б
Европа21:00
Манчестер Юнайтед начал переговоры с ПСВ по трансферу Гакпо
ЧМ-202220:37
Во Франции требуют переиграть финал чемпионата мира
Украина20:20
Нещерет, Трубин и Мацапура попали в подборку лучших сейвов первой части сезона УПЛ
Формула 119:58
Альфа Таури анонсировали презентацию нового болида
НБА19:54
Звезда Чикаго запросит обмен, если команда не начнет бороться за чемпионство
Европа19:48
Конте не беспокоится по поводу состояния Кейна
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK