Тен Хаг: Мартинес до сих пор ездит на праздничном автобусе по Буэнос-Айресу

Нидерландец напомнил, что скоро вернется АПЛ, а потому его подопечному стоит заканчивать с празднованием триумфа Аргентины на ЧМ-2022.

В рамках 1/8 финала кубка лиги Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Бернли со счетом 2:0. Это была первая официальная игра для манкунианцев с момента приостановки клубного футбола из-за чемпионата мира.

Мундиаль в Катаре завершился победой сборной Аргентины, в составе которой выступает центрбек "красных дьяволов" Лисандро Мартинес.

Отвечая на вопрос журналиста, где сейчас находится игрок, главный тренер МЮ Эрик тен Хаг заявил, что не знает, где он.

"Сейчас я не могу ответить на этот вопрос", - передает слова нидерландца BBC. "Он до сих пор отмечает в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Он на праздничном автобусе, который ездит по Буэнос-Айресу".

"Я могу это понять. Ты очень эмоционально заряжен, когда твоя страна выигрывает чемпионат мира. Это прекрасно. Это высшая цель, которую можно достичь в футболе. Но ему также нужно принять, что 27 декабря вернется Премьер-лига".

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Ранее упомянутого 27 декабря Манчестер Юнайтед будет принимать в гостях Ноттингем Форест. Начало матча - 22:00 по киевскому времени.