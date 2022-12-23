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Манчестер Юнайтед начал переговоры с ПСВ по трансферу Гакпо

В ближайшее время нидерландец может переехать на Туманный Альбион.
Сегодня, 21:00
Коди Гакпо / Getty Images
Коди Гакпо / Getty Images

Манчестер Юнайтед еще прошлым летом рассматривал кандидатуру Коди Гакпо как потенциального новичка команды, однако Эрик тен Хаг остановил свой выбор на Антони, который присоединился к манкунианцам за 95 миллионов евро.

Но проблемы, связанные с уходом Криштиану Роналду и травматичностью Антони Марсьяля, вынуждают английский клуб вновь обратить внимание на нидерландца, который хорошо выступил на чемпионате мира в Катаре.

По информации журналиста Mirror Саймона Маллока, Манчестер Юнайтед уже начал переговоры с ПСВ по трансферу 23-летнего игрока.

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Юнайтед решил вести переговоры с представителем Эредивизи после того, как узнал о финансовых проблемах "крестьян". Сообщается, что теперь ПСВ готов расстаться со своим воспитанником менее чем за 50 миллионов фунтов, которые были заявлены ранее.

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