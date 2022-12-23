Манчестер Юнайтед начал переговоры с ПСВ по трансферу Гакпо

В ближайшее время нидерландец может переехать на Туманный Альбион.

Манчестер Юнайтед еще прошлым летом рассматривал кандидатуру Коди Гакпо как потенциального новичка команды, однако Эрик тен Хаг остановил свой выбор на Антони, который присоединился к манкунианцам за 95 миллионов евро.

Но проблемы, связанные с уходом Криштиану Роналду и травматичностью Антони Марсьяля, вынуждают английский клуб вновь обратить внимание на нидерландца, который хорошо выступил на чемпионате мира в Катаре.

По информации журналиста Mirror Саймона Маллока, Манчестер Юнайтед уже начал переговоры с ПСВ по трансферу 23-летнего игрока.

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Юнайтед решил вести переговоры с представителем Эредивизи после того, как узнал о финансовых проблемах "крестьян". Сообщается, что теперь ПСВ готов расстаться со своим воспитанником менее чем за 50 миллионов фунтов, которые были заявлены ранее.