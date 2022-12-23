ПСЖ интересуется хавбеком Манчестер Юнайтед
Всего неделя осталась до открытия зимнего трансферного окна, а это значит, что клубы вскоре активизируются на рынке.
Некоторые уже договорились о трансфере (Нкунку в Челси), а кто-то лишь присматривается к возможным вариантам.
По информации Daily Mail, ПСЖ заинтересовался полузащитником Манчестер Юнайтед Фредом. Согласно источнику, парижане готовы подождать до лета, чтобы оформить трансфер 29-летнего бразильца.
Сообщается, что за своего игрока "красные дьяволы" попросят 30 миллионов фунтов.
Напомним, что контракт Фреда (как и трех других игроков) с Манчестер Юнайтед завершался будущим летом, однако клуб активировал опцию продления на один год.
Ранее манкунианцы в 1/8 финала кубка лиги обыграли Бернли - в четвертьфинале команда Эрика тен Хага встретится с Чарльтоном.