ПСЖ интересуется хавбеком Манчестер Юнайтед

Переход футболиста можно будет ожидать будущим летом, но никак не во время январского трансферного окна.

Всего неделя осталась до открытия зимнего трансферного окна, а это значит, что клубы вскоре активизируются на рынке.

Некоторые уже договорились о трансфере (Нкунку в Челси), а кто-то лишь присматривается к возможным вариантам.

По информации Daily Mail, ПСЖ заинтересовался полузащитником Манчестер Юнайтед Фредом. Согласно источнику, парижане готовы подождать до лета, чтобы оформить трансфер 29-летнего бразильца.

Сообщается, что за своего игрока "красные дьяволы" попросят 30 миллионов фунтов.

Напомним, что контракт Фреда (как и трех других игроков) с Манчестер Юнайтед завершался будущим летом, однако клуб активировал опцию продления на один год.

Ранее манкунианцы в 1/8 финала кубка лиги обыграли Бернли - в четвертьфинале команда Эрика тен Хага встретится с Чарльтоном.