Френки Де Йонг решил перебраться в Манчестер Юнайтед

После того, как летом Манчестер Юнайтед не смог убедить Фрэнки Де Йонга присоединиться к команде, казалось, что эта история окончена. Но теперь голландец передумал и хочет поработать с Эриком Тен Хагом, пишет портал Fichajes.

Хавбек пообщался по телефону с главным тренером МЮ и изменил свое мнение. Теперь Фрэнки хочет покинуть Барселону и попробовать свои силы в АПЛ. Манчестер Юнайтед уже начал работать над этим трансфером, который, скорее всего, может состояться летом.

Конечно, такое решение игрока разозлило руководство Барселоны, ведь игрок не хотел переходить, когда клубу крайне нужны деньги. А теперь, когда Хави встроил Фрэнки в свои планы, он решил покинуть команду.

Если этот переход состоится, у Барселоны будут большие проблемы, ведь клуб не придумал кем заменить Серхио Бускетса, а теперь придется искать замену еще и Де Йонгу.