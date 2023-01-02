iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Френки Де Йонг решил перебраться в Манчестер Юнайтед

В Барселоне такому повороту не обрадовались.
Сегодня, 22:27
Френки Де Йонг / Getty Images
Френки Де Йонг / Getty Images

После того, как летом Манчестер Юнайтед не смог убедить Фрэнки Де Йонга присоединиться к команде, казалось, что эта история окончена. Но теперь голландец передумал и хочет поработать с Эриком Тен Хагом, пишет портал Fichajes.

Хавбек пообщался по телефону с главным тренером МЮ и изменил свое мнение. Теперь Фрэнки хочет покинуть Барселону и попробовать свои силы в АПЛ. Манчестер Юнайтед уже начал работать над этим трансфером, который, скорее всего, может состояться летом.

Конечно, такое решение игрока разозлило руководство Барселоны, ведь игрок не хотел переходить, когда клубу крайне нужны деньги. А теперь, когда Хави встроил Фрэнки в свои планы, он решил покинуть команду.

Если этот переход состоится, у Барселоны будут большие проблемы, ведь клуб не придумал кем заменить Серхио Бускетса, а теперь придется искать замену еще и Де Йонгу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона манчестер юнайтед Френки де Йонг

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед готовит предложение по форварду сборной Франции Манчестер Юнайтед готовит предложение по форварду сборной Франции
"Ушел, но не совсем": Манчестер Юнайтед поместил Роналду в календарь 2023 года "Ушел, но не совсем": Манчестер Юнайтед поместил Роналду в календарь 2023 года
"Футбол всегда был очень сексистским": игрок Барселоны возмутился, что не играет против геев "Футбол всегда был очень сексистским": игрок Барселоны возмутился, что не играет против геев
Каземиро предсказал игроку Манчестер Юнайтед попадание в топ-5 лучших футболистов мира Каземиро предсказал игроку Манчестер Юнайтед попадание в топ-5 лучших футболистов мира
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: попадание Кончара после слепой передачи Моранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: попадание Кончара после слепой передачи Моранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров

Последние новости

Европа22:30
Милан согласовал контракт с вратарем Аталанты, Татарушану и Миранте летом покинут клуб
Европа22:27
Френки Де Йонг решил перебраться в Манчестер Юнайтед
Европа21:56
Лукаку: Хочу остаться в Интере, но нам нужно найти решение с Челси
Европа21:46
"Хулиан, бросай Мэри Джейн": фанаты просят Альвареса расстаться со своей девушкой
Киберспорт21:44
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: frozen стал 17-м
Европа21:35
Ливерпуль не смог подняться в зону еврокубков, неожиданно проиграв Брентфорду
Европа21:02
Роналду может перейти в аренду в клуб АПЛ при определенном условии
Киберспорт20:55
NaVi потеряли еще три позиции: Рейтинг команд по CS:GO за 2022 год
Европа20:29
Манчестер Юнайтед готовит предложение по форварду сборной Франции
Украина20:19
Заря разорвала контракт с Луневым
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK