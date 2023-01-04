Сменил имидж? Ибрагимович удивил своих фанатов новой прической

В соцсетях завирусились фотографии форварда Милана Златана Ибрагимовича на отдыхе.

Именитый швед попал в объектив камер с новым имиджем. Златан красуется на пляже в плавках, однако на голове у футболиста вместо привычного хвостика завязаны косички, что привлекло внимание немало изданий и фанатских пабликов.

Отметим, футбольные болельщики также впечатлены физической формой 40-летнего форварда.

Напомним, Златан все еще восстанавливается после травмы колена. Игрок перенес операцию и вернется в строй не ранее февраля.

Ранее Ибрагимович выложил "Z-поздравление" с Рождеством - россияне пробили дно.