Сменил имидж? Ибрагимович удивил своих фанатов новой прической
Швед покрасовался собой на отдыхе.
В соцсетях завирусились фотографии форварда Милана Златана Ибрагимовича на отдыхе.
Именитый швед попал в объектив камер с новым имиджем. Златан красуется на пляже в плавках, однако на голове у футболиста вместо привычного хвостика завязаны косички, что привлекло внимание немало изданий и фанатских пабликов.
Отметим, футбольные болельщики также впечатлены физической формой 40-летнего форварда.
Напомним, Златан все еще восстанавливается после травмы колена. Игрок перенес операцию и вернется в строй не ранее февраля.
Ранее Ибрагимович выложил "Z-поздравление" с Рождеством - россияне пробили дно.