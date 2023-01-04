iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сменил имидж? Ибрагимович удивил своих фанатов новой прической

Швед покрасовался собой на отдыхе.
Сегодня, 20:54
Златан Ибрагимович / Getty Images
Златан Ибрагимович / Getty Images

В соцсетях завирусились фотографии форварда Милана Златана Ибрагимовича на отдыхе.

Именитый швед попал в объектив камер с новым имиджем. Златан красуется на пляже в плавках, однако на голове у футболиста вместо привычного хвостика завязаны косички, что привлекло внимание немало изданий и фанатских пабликов.

Отметим, футбольные болельщики также впечатлены физической формой 40-летнего форварда.

Напомним, Златан все еще восстанавливается после травмы колена. Игрок перенес операцию и вернется в строй не ранее февраля.

Ранее Ибрагимович выложил "Z-поздравление" с Рождеством - россияне пробили дно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Златан Ибрагимович

Статьи по теме

Милан обыграл Салернитану, испортив дебют Очоа Милан обыграл Салернитану, испортив дебют Очоа
Вратарь ПСЖ согласился перейти в Милан, но французский клуб не торопится его отпускать Вратарь ПСЖ согласился перейти в Милан, но французский клуб не торопится его отпускать
Милан улучшил предложение по новому контракту Леау Милан улучшил предложение по новому контракту Леау
Милан согласовал контракт с вратарем Аталанты, Татарушану и Миранте летом покинут клуб Милан согласовал контракт с вратарем Аталанты, Татарушану и Миранте летом покинут клуб
Помочь журналистам

Видео

Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе
Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: rain стал 13-м
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:12
Ван Дейк может пропустить первый матч 1/8 финала ЛЧ с Реалом
ММА22:05
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс21:52
Бокс: расписание боев
Европа21:40
Ювентус вырвал победу над Кремонезе
Киберспорт21:29
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: rain стал 13-м
Европа21:21
Барселона приняла решение не оспаривать дисквалификацию Левандовски
Европа21:02
Роналду прекратил сотрудничество с Мендешем
Европа20:54
Сменил имидж? Ибрагимович удивил своих фанатов новой прической
Европа20:31
Эвертон Миколенко может уволить Лэмпарда
Европа20:17
Бавария рассматривает вариант с подписанием голкипера Лидса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK