Клопп: Гакпо хочет толкать поезд, а не запрыгивать в него на ходу

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал переход форварда Коди Гакпо из ПСВ.

"В этом году мы не можем гарантировать квалификацию в Лигу чемпионов, но Коди никогда и не просил этого. Время от времени бывает, что игроки спрашивают: "Как вы думаете, мы попадем в Лигу чемпионов?" И все в таком духе.

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Он и сам видит таблицу. Коди знал, что будет немного сложное решение. Но что мне нравится – он парень, который хочет толкать поезд, а не прыгать в него на ходу. Мне это очень нравится. Я рад за него, потому что это всегда помогает в жизни", – сказал Клопп в интервью клубному сайту.

Напомним, в декабре нидерландский футболист перешел из ПСВ в Ливерпуль за 42 + 13 млн евро бонусами, подписав контракт на 6 лет.