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Клопп: ван Дейк вылетел более чем на месяц

Отвратительные новости для всех поклонников Ливерпуля.
Сегодня, 17:53
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

В проигранном матче против Брентфорда (1:3) травму получил центрбек Ливерпуля Вирджил ван Дейк.

Недавно было объявлено, что его травма подколенного сухожилия оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально.

На пресс-конференции в преддверии матча кубка Англии против Вулверхэмптона Юрген Клопп рассказал, насколько хуже оказался диагноз нидерландца.

"То, что случилось с Вирджилом, стало для нас сюрпризом", - цитирует немца Sky Sports. "Это был большой удар. Он ничего особо не чувствовал. Я его заменил, потому что было непонятно, сможет ли он продолжить играть".

"Диагноз оказался достаточно жестким. Мы говорим о неделях, более месяца. Но я надеюсь, что это быстро пройдет. Сейчас он недоступен, таковы дела".

Стоит отметить, что лазарет мерсисайдцев сейчас достаточно загружен. На данный момент, помимо ван Дейка, там находятся Луис Диас, Артур Мело, Диогу Жота, Роберто Фирмино, Джеймс Милнер и Джордан Хендерсон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп Вирджил ван Дейк

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