Травма ван Дейка оказалась хуже, чем предполагалось ранее

В понедельник, 2 января, Ливерпуль на выезде уступил Брентфорду со счетом 1:3.

Встречу не смог доиграть центрбек "красных" Вирджил ван Дейк, которого Юрген Клопп заменил еще в перерыве.

31-летний нидерландец получил травму подколенного сухожилия. По информации The Athletic, она оказалась хуже, чем предполагалось ранее.

Сообщается, что ван Дейк прошел первоначальную консультацию, после чего он должен обратиться к специалисту, чтобы установить степень травмы.

В случае, если она будет достаточно серьезна, чтобы он не выходил на поле в течение значительного периода времени, защитник рискует пропустить, как минимум, несколько недель, в том числе матч 21-го тура АПЛ против Челси 21 января.