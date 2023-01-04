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Травма ван Дейка оказалась хуже, чем предполагалось ранее

Нидерландец рискует пропустить важную игру против Челси.
Сегодня, 13:36
Вирджил ван Дейк / Getty Images
Вирджил ван Дейк / Getty Images

В понедельник, 2 января, Ливерпуль на выезде уступил Брентфорду со счетом 1:3.

Встречу не смог доиграть центрбек "красных" Вирджил ван Дейк, которого Юрген Клопп заменил еще в перерыве.

31-летний нидерландец получил травму подколенного сухожилия. По информации The Athletic, она оказалась хуже, чем предполагалось ранее.

Сообщается, что ван Дейк прошел первоначальную консультацию, после чего он должен обратиться к специалисту, чтобы установить степень травмы.

В случае, если она будет достаточно серьезна, чтобы он не выходил на поле в течение значительного периода времени, защитник рискует пропустить, как минимум, несколько недель, в том числе матч 21-го тура АПЛ против Челси 21 января.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Вирджил ван Дейк

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