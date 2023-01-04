Травма ван Дейка оказалась хуже, чем предполагалось ранее
Нидерландец рискует пропустить важную игру против Челси.
В понедельник, 2 января, Ливерпуль на выезде уступил Брентфорду со счетом 1:3.
Встречу не смог доиграть центрбек "красных" Вирджил ван Дейк, которого Юрген Клопп заменил еще в перерыве.
31-летний нидерландец получил травму подколенного сухожилия. По информации The Athletic, она оказалась хуже, чем предполагалось ранее.
Сообщается, что ван Дейк прошел первоначальную консультацию, после чего он должен обратиться к специалисту, чтобы установить степень травмы.
В случае, если она будет достаточно серьезна, чтобы он не выходил на поле в течение значительного периода времени, защитник рискует пропустить, как минимум, несколько недель, в том числе матч 21-го тура АПЛ против Челси 21 января.