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2 в 1: Челси представил сразу двух зимних новичков

Грэм Поттер получил долгожданное усиление, которое должно хоть немного прикрыть проблемные позиции.
Сегодня, 19:20
Андрей Сантос / ФК Челси
Андрей Сантос / ФК Челси

Лондонский Челси на своем официальном сайте объявил о трансферах сразу двух футболистов.

Первым был представлен ивуарийский форвард Давид Фофана, купленный у Мольде за 12 миллионов евро. В составе норвежского клуба 20-летний игрок провел 65 матчей, записав на свой счет 24 гола и 10 ассистов.

А спустя несколько часов последовала презентация хавбека Андрея Сантоса. За 18-летнего бразильца "синие" отдали Васко да Гама 12,5 миллионов. За свой бывший клуб Сантос сыграл в 37 матчах, в которых отличился 8 раз.

Вполне возможно, что в ближайшее время "пенсионеры" будут вынуждены искать нового голкипера, так как Эдуару Менди провели операцию на сломанном пальце.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ

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