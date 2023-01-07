Алиссон допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в матче против Вулверхэмптона

Неизвестно, о чем в тот момент думал бразильский голкипер.

На Энфилде в рамках 1/32 финала кубка Англии сошлись Ливерпуль и Вулверхэмптон.

На 26-й минуте голкипер хозяев поля Алиссон Бекер допустил грубейшую ошибку. Бразилец получил мяч на линии вратарской и решил отдать его Тренту Александер-Арнольду, который находился на линии штрафной.

Однако что-то пошло не так и он отдал пас прямиком на Гонсалу Гедеша. Португалец с удовольствием воспользовался таким подарком, отправив мяч в сетку ворот мерсисайдцев.

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Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед победил Эвертон Виталия Миколенко, выбив "ирисок" из розыгрыша кубка Ангглии.