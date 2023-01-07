iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Алиссон допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в матче против Вулверхэмптона

Неизвестно, о чем в тот момент думал бразильский голкипер.
Вчера, 22:59
Алиссон / Getty Images
Алиссон / Getty Images

На Энфилде в рамках 1/32 финала кубка Англии сошлись Ливерпуль и Вулверхэмптон.

На 26-й минуте голкипер хозяев поля Алиссон Бекер допустил грубейшую ошибку. Бразилец получил мяч на линии вратарской и решил отдать его Тренту Александер-Арнольду, который находился на линии штрафной.

Однако что-то пошло не так и он отдал пас прямиком на Гонсалу Гедеша. Португалец с удовольствием воспользовался таким подарком, отправив мяч в сетку ворот мерсисайдцев.

Читай также: Ливерпуль может усилиться хавбеком Аталанты

Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед победил Эвертон Виталия Миколенко, выбив "ирисок" из розыгрыша кубка Ангглии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Алиссон

Статьи по теме

Ливерпуль может усилиться хавбеком Аталанты Ливерпуль может усилиться хавбеком Аталанты
Клопп: ван Дейк вылетел более чем на месяц Клопп: ван Дейк вылетел более чем на месяц
Клопп: Гакпо хочет толкать поезд, а не запрыгивать в него на ходу Клопп: Гакпо хочет толкать поезд, а не запрыгивать в него на ходу
Травма ван Дейка оказалась хуже, чем предполагалось ранее Травма ван Дейка оказалась хуже, чем предполагалось ранее
Помочь журналистам

Видео

Алиссон допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в матче против Вулверхэмптона
Алиссон допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в матче против Вулверхэмптона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:30
Европа23:30
"Мы - неудачники, а они - молодцы": Хави потроллил Реал за одинаковые результаты команд
Европа22:59
Алиссон допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в матче против Вулверхэмптона
Европа22:53
Челси нашел альтернативу Мудрику в чемпионате Германии
НБА22:46
"Только не снова": очередной матч Денвера был остановлен из-за поврежденного кольца
Ралли22:24
Ралли Дакар-2023: расписание и результаты ежегодного ралли-рейда
НБА22:15
Гонка за звание MVP регулярки: Йокич уверенно лидирует, но Дюрант понемногу приближается
Европа22:02
Президент Барселоны сделал заявление о будущем Де Йонга
Европа21:45
Эвра выступил против подписания Фелиша в Манчестер Юнайтед
Европа21:38
Манчестер Юнайтед заменит Роналду форвардом клуба из Чемпионшипа
Европа21:24
Анчелотти назвал причины поражения Реала в матче с Вильярреалом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK