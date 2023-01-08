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Милан - Рома: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между Миланом и Ромой в Серии А.
Сегодня, 14:20
Милан - Рома: смотреть онлайн-трансляцию матча / Getty Images
Милан - Рома: смотреть онлайн-трансляцию матча / Getty Images

В воскресенье, 8 января, действующий чемпион Италии Милан примет на Сан Сиро Рому в центральном матче 17-го тура Серии А.

Команда Стефано Пиоли продолжает погоню за лидирующим Наполи, воспользовавшись в прошлом туре возможностью немного приблизиться к неаполитанцам после их осечки в первом поединке после возобновления чемпионата после ЧМ-2022. Подопечные Жозе Моуринью пока ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Милан - Рома

Трансляция поединка чемпионата Италии между Миланом и Ромой будет доступна в этой новости 8 января и начать смотреть ее онлайн можно с 21:45 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

На данный момент Милан занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 36 очков в 16 матчах и отставая на пять баллов от Наполи, возглавляющему чемпионат. Также "россонери" уступают один пункт Ювентусу, но имеют на один сыгранный поединок меньше. Рома сейчас идет на шестой позиции, имея в своем активе 30 очков.

В последний раз Милан и Рома встречались год назад в 20-м туре прошлого розыгрыша Серии А. Тогда подопечные Стефано Пиоли в поединке, состоявшемся 6 января 2022 года также на Сан Сиро, одержали победу со счетом 3:1.

Всего в своей истории Милан и Рома провели между собой 186 матчей. На данный момент уверенное преимущество на стороне "россонери", которые одержали 83 победы. Еще 55 поединков завершились вничью, а в 48 играх успех праздновали римляне.

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