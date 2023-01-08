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МЮ против Рединга, Ман Сити или Челси могут сыграть с Арсеналом: результаты жеребьевки кубка Англии

Стали известны все пары следующей стадии английского турнира.
Сегодня, 18:25
Кубок Англии
Кубок Англии

В воскресенье, 8 января, несмотря на то, что стадия 1/32 финала кубка Англии еще не подошла к концу, состоялась жеребьевка стадии 1/16 финала.

Базовая дата четвертого раунда турнира - 28 января. Финал же состоится 3 июня на Уэмбли.

Результаты жеребьевки 1/16 финала кубка Англии

  • Манчестер Юнайтед - Рединг
  • Манчестер Сити/Челси - Оксфорд/Арсенал
  • Престон Норт Энд – Тоттенхэм
  • Саутгемптон – Блэкпул
  • Рэксем – Шеффилд Юнайтед
  • Ипсвич – Бернли
  • Лутон/Уиган – Гримсби
  • Сток Сити – Астон Вилла/Стевенейдж
  • Блэкберн – Форест Грин/Бирмингем
  • Уолсолл – Лестер Сити
  • Шеффилд Уэнсдей – Флитвуд Таун
  • Бристоль/Суонси – Честерфилд/Вест Бромвич
  • Брайтон – Ливерпуль/Вулверхэмптон
  • Фулхэм - Сандерленд
  • Борем Вуд/Аккрингтон Стенли – Кардифф/Лидс
  • Дерби Каунти - Вест Хэм

Напомним, что 8 января состоится матч 1/32 финала кубка Англии между Манчестер Сити и Челси. На ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на данный поединок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Англии

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