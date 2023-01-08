МЮ против Рединга, Ман Сити или Челси могут сыграть с Арсеналом: результаты жеребьевки кубка Англии
Стали известны все пары следующей стадии английского турнира.
В воскресенье, 8 января, несмотря на то, что стадия 1/32 финала кубка Англии еще не подошла к концу, состоялась жеребьевка стадии 1/16 финала.
Базовая дата четвертого раунда турнира - 28 января. Финал же состоится 3 июня на Уэмбли.
Результаты жеребьевки 1/16 финала кубка Англии
- Манчестер Юнайтед - Рединг
- Манчестер Сити/Челси - Оксфорд/Арсенал
- Престон Норт Энд – Тоттенхэм
- Саутгемптон – Блэкпул
- Рэксем – Шеффилд Юнайтед
- Ипсвич – Бернли
- Лутон/Уиган – Гримсби
- Сток Сити – Астон Вилла/Стевенейдж
- Блэкберн – Форест Грин/Бирмингем
- Уолсолл – Лестер Сити
- Шеффилд Уэнсдей – Флитвуд Таун
- Бристоль/Суонси – Честерфилд/Вест Бромвич
- Брайтон – Ливерпуль/Вулверхэмптон
- Фулхэм - Сандерленд
- Борем Вуд/Аккрингтон Стенли – Кардифф/Лидс
- Дерби Каунти - Вест Хэм
Напомним, что 8 января состоится матч 1/32 финала кубка Англии между Манчестер Сити и Челси. На ISPORT можно ознакомиться с прогнозом на данный поединок.