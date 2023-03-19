Манчестер Юнайтед - Фулхэм: обзор матча и результат игры 19.03.2023

Последний участник полуфинала Кубка Англии определялся в матче на Олд Траффорд, где Манчестер Юнайтед принимал лондонский Фулгэм.

Команды приступили не очень активно и мало создавали моменты. В итоге, в первом тайме мы увидели несколько ударов в створ, но действительно опасными их назвать было нельзя.

А вот второй тайм стартовал очень весело. Гости смогли открыть счет благодаря точному удару форварда Александра Митровича и заставили МЮ идти вперед большими силами.

В середине второй половины произошел ключевой эпизод матча. Санчо оказался на ударной позиции, обыграв перед этим вратаря и защитника, но его удар по пустым воротам рукой парировал Виллиан. Во время просмотра повтора главный арбитр удалил тренера лондонцев Марку Силву, затем удалил самого Виллиана, а через несколько секунд и Митровича, который начал позволять себе лишнего и толкать судью.

Пенальти за эту игру рукой реализовал Фернандеш, а еще через две минуты Марсель Забитцер забил после прострела Люка Шоу.

На этом игра практически была сделана, но спустя почти 20 минут МЮ смог забить еще один мяч - его автором снова стал Бруну Фернандеш.

Манчестер Юнайтед – Фулхэм 3:1

Голы: Фернандеш, 75 (с пенальти), 90+6, Забитцер, 77 – Митрович, 70

МЮ: Де Хеа - Ван-Биссака, Мартинес, Магвайр, Шоу - Забитцер, Мактомиэнй (Антони, 58) - Рашфорд (Фред, 83), Бруно Фернандеш, Санчо - Вегхорст.

Фулхэм: Лено - Робинсон, Рим, Диоп, Тете (Суареш, 88) - Палинья, Г. Рид (Соломон, 88), Виллиан, Перейра (Кейрни, 88), Б. Рид (Джеймс, 88) - Митрович.

Предупреждение: Перейра, Магвайр, Робинсон.

Удаление: Виллиан, Митрович, Силва (тренер) - все на 72-й минуте