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Клопп прокомментировал проблемы Ливерпуля в обороне

Немецкий специалист назвал моменты, которые стоит улучшить.
Сегодня, 19:50
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп ответил на вопрос о проблемах клуба в обороне.

"Не в целом, а только в некоторых моментах. Это не повод для беспокойства, но вы видите, что происходит во время игры.

Неважно, как ты играешь, ты должен выигрывать единоборства. Других вариантов нет. Я уже говорил это в раздевалке и повторю еще раз.

Следующая команда, с которой мы столкнемся, – это Брайтон. Они известны тем, что играют в настоящий футбол. Если мы не будем обороняться против них должным образом, то зачем вообще играть?

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Я могу понять, что в какие-то моменты наша игра выглядит открытой, но это потому, что мы думаем, будто преуспеваем в единоборствах, но это не так. В конце концов, с этим довольно сложно справиться.

Дело не в том, что у них было много моментов. Мы прилагаем много усилий, чтобы все исправить. Можно выиграть борьбу там, где ты находишься, и тогда не нужно будет бежать назад и пытаться исправить ошибку", – сказал Клопп в интервью Liverpool Echo.

В текущем розыгрыше АПЛ Ливерпуль занимает шестое место, набрав за 17 туров 28 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп

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