Защитник, на которого претендует Реал, сделал заявление о своем будущем

Центрбек РБ Лейпцига Йошко Гвардиол заявил о желании остаться в клубе во время январского трансферного окна.

"Мой план заключается в том, чтобы остаться здесь.

Думаю, все видели заявление Макса Эберля. Меня это устраивает", – сказал Гвардиол в интервью журналисту Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету 20-летнего хорвата 13 матчей в рамках Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Реал готов побить трансферный рекорд ради приобретения лидера РБ Лейпциг.