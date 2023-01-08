Защитник, на которого претендует Реал, сделал заявление о своем будущем
Гвардиол не намерен зимой менять клубную прописку.
Центрбек РБ Лейпцига Йошко Гвардиол заявил о желании остаться в клубе во время январского трансферного окна.
"Мой план заключается в том, чтобы остаться здесь.
Думаю, все видели заявление Макса Эберля. Меня это устраивает", – сказал Гвардиол в интервью журналисту Фабрицио Романо.
В текущем сезоне на счету 20-летнего хорвата 13 матчей в рамках Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Реал готов побить трансферный рекорд ради приобретения лидера РБ Лейпциг.