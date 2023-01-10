iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Льорис раскритиковал голкипера сборной Аргентины за дурачество в финале ЧМ-2022

Француз недоволен поведением Мартинеса.
Сегодня, 10:37
Льорис и Мартинес / Getty Images
Льорис и Мартинес / Getty Images

Голкипер Тоттенхэма и сборной Франции Уго Льорис оценил действия вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса в финале ЧМ-2022.

"В целом я не очень удачно выступал в серии пенальти в ходе карьеры. Это не мешало мне брать важные пенальти, я выигрывал некоторые серии, но многие из них я проиграл. Есть вратари, которые более успешны в этом аспекте.

Есть вещи, которые я не умею делать. Я не умею дурачиться в воротах, якобы дестабилизируя соперника и играя на грани. Я слишком рационален, слишком честен для этого. Я не умею выигрывать так, даже если мне очень сильно не хочется проигрывать...

Можно было проанализировать все относительно бьющих сборной Аргентины, обдумать все три варианта – левый и правый угол и центр ворот, отсмотреть 50 их последних пенальти. Но есть и другие данные. Если в команде есть аргентинец, то именно он бьет пенальти на клубном уровне. У нас это не так, если не считать Килиана. Когда ты видишь, что к мячу подходят Дибала и Лаутаро Мартинес, то понимаешь, почему. Дибала никогда не бьет по центру, а этот раз он пробил именно так, и мяч прошел совсем рядом с моей ногой.

Читайте также: Голкипер сборной Аргентины приобрел сторожевую собаку для защиты золота ЧМ-2022

Мы должны поздравить Аргентину с победой и сказать, что Эмилиано сыграл решающую роль. Что касается празднования, то его поведение уже подверглось достаточному осуждению. Мне не следует добавлять что-то к этому. Во время серии пенальти он сделал все, что мог, чтобы дестабилизировать наших игроков.

Я буду пытаться принести команде успех и буду стремиться к достижениям – это да. Но вести себя так – это не мое. Я не могу", – сказал Льорис в интервью L’Équipe.

Напомним, сборная Франции уступила Аргентине (3:3, по пен. 2:4) в финале турнира. Эмилиано Мартинес отразил 11-метровый в серии пенальти, а Льорис не отбил ни одного удара.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2022 Уго Льорис эмилиано мартинес

Статьи по теме

Дешам прокомментировал решение Льориса завершить карьеру в сборной Франции Дешам прокомментировал решение Льориса завершить карьеру в сборной Франции
Голкипер сборной Аргентины приобрел сторожевую собаку для защиты золота ЧМ-2022 Голкипер сборной Аргентины приобрел сторожевую собаку для защиты золота ЧМ-2022
"Франция, хватит плакать": Аргентинцы запустили петицию в ответ на просьбу переиграть финал ЧМ-2022 "Франция, хватит плакать": Аргентинцы запустили петицию в ответ на просьбу переиграть финал ЧМ-2022
NaVi - Team Spirit: смотреть онлайн-трансляцию матча Dota 2 NaVi - Team Spirit: смотреть онлайн-трансляцию матча Dota 2
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии
Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

Европа12:58
Дешам прокомментировал решение Льориса завершить карьеру в сборной Франции
Киберспорт12:47
NaVi - Team Spirit: смотреть онлайн-трансляцию матча Dota 2
Европа12:25
Звезда Манчестер Юнайтед появился на публике на новом спорткаре после того, как разбил BWM
Европа12:20
Мбаппе не сыграет в первом матче Месси после победы на ЧМ-2022
ММА11:55
Стерлинг отказался драться с Сехудо в марте
Европа11:29
Анчелотти красивым постом в соцсетях прокомментировал завершение карьеры Бэйла
Украина11:02
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина10:50
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа10:37
Льорис раскритиковал голкипера сборной Аргентины за дурачество в финале ЧМ-2022
Европа10:14
Симеоне принял решение покинуть Атлетико
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK