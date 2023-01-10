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Манчестер Юнайтед верит в сделку по Вегхорсту, но уже ищет другие варианты

Время идет, а манкунианцы все никак не оформят переход нападающего.
Сегодня, 19:59
Вут Вегхорст / Getty Images
Вут Вегхорст / Getty Images

Несколькими днями ранее "красные дьяволы" начали переговоры с Бернли об аренде Вута Вегхорста, который на данный момент играет за Бешикташ.

По информации Sky Sports, манкунианцы все еще верят, что им удастся договориться о досрочном прекращении аренды 30-летнего нидерландца, чтобы вернуть его в Англию.

Сообщается, что для осуществления данного трансфера всем сторонам предстоит еще много работы, так как Бешикташ хочет получить компенсацию, что может поставить крест на надеждах английских клубов быстро решить данный вопрос.

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В связи с этим Манчестер Юнайтед уже ищет альтернативные варианты усиления центра нападения.

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