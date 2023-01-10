Звезда Манчестер Юнайтед появился на публике на новом спорткаре после того, как разбил BWM

Нападающий сборной Бразилии и Манчестер Юнайтед Антони вынужден пересел на новое авто.

Накануне бразильский футболист разбил свой дорогостоящий автомобиль BWM X6 в результате ДТП на автостраде.

Уже в понедельник, 9 января, прибыл на тренировку английского клуба на новом автомобиле.

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Антони приехал за рулем своего Lamborghini стоимостью 337 тысяч фунтов стерлингов.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 18 матчей за Манчестер Юнайтед, в которых забил шесть голов и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес подарила Роналду шикарный автомобиль.