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Звезда Манчестер Юнайтед появился на публике на новом спорткаре после того, как разбил BWM

Антони пересел на новый дорогостоящий автомобиль.
Сегодня, 12:25
Антони / The Sun/thesun.co.uk
Антони / The Sun/thesun.co.uk

Нападающий сборной Бразилии и Манчестер Юнайтед Антони вынужден пересел на новое авто.

Накануне бразильский футболист разбил свой дорогостоящий автомобиль BWM X6 в результате ДТП на автостраде.

Уже в понедельник, 9 января, прибыл на тренировку английского клуба на новом автомобиле.

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Антони приехал за рулем своего Lamborghini стоимостью 337 тысяч фунтов стерлингов.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 18 матчей за Манчестер Юнайтед, в которых забил шесть голов и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес подарила Роналду шикарный автомобиль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антони манчестер юнайтед

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