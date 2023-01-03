Мбаппе и Хакими получили уникальные подарки от легенды НБА

В рамках 17-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде уступил Лансу (1:3). Несмотря на поражение прямому конкуренту в гонке за чемпионство, парижане получили несколько дней отдыха.

Защитник французского клуба Ашраф Хакими и нападающий команды Килиан Мбаппе отправились на баскетбольный поединок Бруклин - Сан-Антонио в рамках НБА.

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Перед стартом поединка футболисты получили уникальные подарки от легенды и лидера Нетс Кевина Дюранта.

Мбаппе и Хакими стали обладателями именных джерски звездного баскетболиста.

В турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ идет на первом месте, имея 44 балла. Ланс идет вторым, отставвя на четыре очка.

Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес подарила Роналду шикарный автомобиль.