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Мбаппе и Хакими получили уникальные подарки от легенды НБА

Звездные футболисты посетили баскетбольный поединок НБА.
Сегодня, 11:00
Ашраф Хакими и Килиан Мбаппе / Getty Images
Ашраф Хакими и Килиан Мбаппе / Getty Images

В рамках 17-го тура чемпионата Франции ПСЖ на выезде уступил Лансу (1:3). Несмотря на поражение прямому конкуренту в гонке за чемпионство, парижане получили несколько дней отдыха.

Защитник французского клуба Ашраф Хакими и нападающий команды Килиан Мбаппе отправились на баскетбольный поединок Бруклин - Сан-Антонио в рамках НБА.

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Перед стартом поединка футболисты получили уникальные подарки от легенды и лидера Нетс Кевина Дюранта.

Мбаппе и Хакими стали обладателями именных джерски звездного баскетболиста.

В турнирной таблице Лиги 1 ПСЖ идет на первом месте, имея 44 балла. Ланс идет вторым, отставвя на четыре очка.

Ранее сообщалось, что Джорджина Родригес подарила Роналду шикарный автомобиль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кевин Дюрант Килиан Мбаппе Ашраф Хакими

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