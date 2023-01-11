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ААА, ВАУ: Зинченко не смог отгадать партнера по Арсеналу по клубу, в котором он когда-то играл

Теперь Александр будет знать о своих одноклубниках чуточку больше.
Сегодня, 16:17
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В перерывах между матчами украинский защитник Арсенала Александр Зинченко продолжает знакомить себя с историей своего нового клуба и одноклубников.

В этот раз ему предложили угадать "канонира" по национальности и клубу, за который он когда-то играл.

Нельзя не отметить хороший вариант в лице Риса Нельсона, которого украинец назвал. Но, к его сожалению, Нельсон не играл за РБ Лейпциг.

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Напомним, что Арсенал пробился в 1/16 финала кубка Англии, разгромив на выезде Оксфорд со счетом 3:0. Александр Зинченко появился на поле во втором тайме и отыграл полчаса.

Теперь на лидера АПЛ ждет северолондонское дерби против Тоттенхэма, которое состоится в воскресенье, 15 января, в 18:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко Эмиль Смит-Роу

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