Фулхэм - Челси 2:1: обзор матча и результат игры 12.01.2023

В четверг, 12 января, в Лондоне состоялся перенесенный матч седьмого тура АПЛ, в котором сошлись Фулхэм и Челси.

В составе "синих" с первых минут появился дебютант Жоау Феликс, арендованный до конца сезона у Атлетико.

Забегая наперед, стоит сказать, что у португальца было достаточно ударов по воротам "дачников", но ни один из них не нес серьезной угрозы. Зато угроза от него пришла в другом виде, но об этом попозже.

Между тем первый гол в матче забил некогда игрок Челси. Это Виллиан из пределов штрафной пробил, после чего мяч рикошетом от Сезара Аспиликуэты влетел в сетку ворот Кепы Аррисабалаги. Праздновать гол бразилец не стал.

Сразу после перерыва "синие" отыгрались. На 47-й минуте Мэйсон Маунт исполнил штрафной, решив пробить с острого угла. Мяч попал в штангу, после чего отскочил к Калиду Кулибали, который переправил мяч за линию ворот, где его поймал Бернд Лено.

А на 55-й минуте начался (или продолжился) кошмар "пенсионеров". Сначала на ровном месте травму получил Денис Закария, после чего в следующем же моменте Феликс решил пойти в подкат, но забыл, что за высоко поднятую ногу и последующий контакт с противником можно удалиться, что, собственно, и проищошло.

Победный гол состоялся на 73-й минуте. Андреас Перейра подал с фланга, Кепа ошибся на выходе, чем воспользовался Карлос Винисиус, сыгравший в стиле своего одноклубника Александара Митровича - ударом головой сделал счет 2:1.

До конца встречи "синие" не сумели отыграться - Фулхэм в итоге завоевал лишь вторую победу над лондонским соседом в рамках АПЛ.

Челси продолжает занимать 10-е место, имея в активе 25 очков, а вот команда Марку Силвы идет 6-й, заработав 31 очко.

Статистика матча Фулхэм - Челси 7-го тура АПЛ

Фулхэм - Челси 2:1

Голы: Виллиан, 25, Карлос Винисиус, 73 - Кулибали, 47.

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 8 - 20

Удары в створ: 3 - 10

Фолы: 12 - 16

Атаки: 118 - 92

Фулхэм: Лено - Тете, Адарабиойо, Рим, Робинсон - Пальинья, Г. Рид (Кейрни, 69), Б. Рид (Уилсон, 69), Перейра (Джеймс, 90+3), Виллиан (Соломон, 83) - Карлос Винисиус (Н. Чалоба).

Челси: Аррисабалага - Т. Чалоба (Кукурелья, 79), Силва, Кулибали - Аспиликуэта, Маунт (Зиеш, 80), Закария (Жоржиньо, 56), Ковачич (Галлахер, 79), Холл (Чуквуэмека, 79) - Феликс, Хаверц.

Предупреждения: Робинсон, Перейра, Адерабиойо, Лено - Т. Чалоба, Холл, Маунт.

Удаление: Феликс (грубая игра).