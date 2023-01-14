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Брайтон на своем поле уверенно обыграл Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа продолжает проваливать сезон.
Сегодня, 19:07
Брайтон - Ливерпуль / Getty Images
Брайтон - Ливерпуль / Getty Images

В субботу, 14 января, Брайтон на своем поле принимал Ливерпуль в рамках 20 тура Английской премьер-лиги.

Несмотря на то, что команда Юргена Клоппа смотрится неуверенно в этом сезоне, ожидалось, что им хватит сил вывезти три очка со стадиона Фалмер. Однако "чайки" оказались против такого поворота событий и буквально разгромили соперника.

Источник: Getty Images

Брайтон доминировал весь матч, что вылилось в окончательный счет - 3:0 в пользу хозяев. "Чайки" захватили инициативу с первых же минут и имели несколько моментов открыть счет, мерсисайдцам оставалось лишь огрызваться контратаками.

Источник: Getty Images

Второй тайм начался с глупой ошибки Матипа, после которой Солли Марч наконец открыл счет. А уже спустя несколько минут хавбек удвоил преимущество. Даже после такого игра Ливерпуля впереди не клеилась, а вот Митома очень опасно кошмарил оборону команды Клоппа. Давление хозяев привело к третьему голу, отличился Дани Уэлбек.

Источник: Getty Images

Статистика матча Брайтон - Ливерпуль 20-го тура чемпионата Англии

Брайтон - Ливерпуль 3:0

Голы: Марч, 46, 53, Уэлбек, 81

Владение мячом: 62% – 38%

Удары (в створ): 16(9) - 6(2)

Атаки: 78 - 70

Брайтон: Санчес - Данк(Уэбстер, 91), Колуилл, Эступиньян, Гросс - Мак Аллистер(Сармиенто, 83), Кайседо, Митома(Лэмпти, 91), Лаллана(Велтман, 66), Марч - Фергюсон(Уэлбек, 66)

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, Матип(Гомес, 69), Конате, Робертсон - Фабиньо(Доак, 69), Алькантара, Хендерсон(Кейта, 69) - Окслейд-Чемберлен(Эллиот, 69), Салах, Гакпо

Предупреждения: Данк, 17 - Матип, 18, Хендерсон, 30, Александр-Арнолд, 65


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