Клопп: Ливерпуль сейчас в низшей точке

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал поражение клуба в матче против Брайтона (0:3) в рамках АПЛ.

"Я сильно разочарован. Поздравляю Брайтон, он провел превосходный матч против слабого соперника. Мы действительно сыграли сегодня не лучшим образом, не могу вспомнить ни одного удачного отрезка.

Чтобы исправить ситуацию, нужно все правильно организовать. Сыграть лучше будет легко, потому что мы сейчас в низшей точке. Не припоминаю более слабого матча. И выступить лучше будет нетрудно. Нам нечего вынести из этой игры, разве что мы увидели, что именно не работает.

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Перед матчем не было никаких признаков того, что все так сложится, но так бывает. Прибавить будет несложно", – сказал Клопп в интервью ВВС.

Напомним, после 18-ти туров АПЛ Ливерпуль идет на 9-м месте, набрав всего 28 баллов.